Пять украинских гандбольных клубов представят Украину в еврокубках
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Украинские клубы подали заявки на участие в еврокубковые турниры сезона 2020/2021 годов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГУ.
В Лиге чемпионов выступит мужской ГК “Мотор”, а в Европейском Кубке — “Донбасс” и “Одесса”. В рамках женского Европейского Кубка сыграют “Галичанка” и николаевский ГК “Реал”.
По предварительным планам Европейской федерации гандбола 21 июля был опубликован полный список участников Европейской гандбольной лиги и Европейского Кубка, а 28-го июля пройдет их жеребьевки.
Примечательно, что в 17-й раз в еврокубках выступит “Донбасс” (ранее клуб назывался — “Шахтер-Академия”). В сезоне 1996 года команда под руководством Ивана Фучеджи команда дошла до финала Кубка “EHF”. 21-й сезон в еврокубках ждет “Галичанку”, которая дважды доходила до полуфиналов Кубка вызова — в 2014 и 2015 годах. Во второй раз в своей истории европейскими соревнованиями себя испытывает “Одесса” и впервые с момента основания клуба в еврокубках играть николаевский “Реал”.
Напомним, что “Мотор” уже получил соперников по Лиге чемпионов.