ГК "Мотор" зіграє з "Барселоною" в гандбольній Лізі чемпіонів

Замість звичних 24-х команд за найпрестижніший гандбольний трофей, тепер будуть сперечатися лише 16-ть клубів. Посіяні вони були в чотири кошики — з кожної по два колективи визначалися в групи “А” або “В”.

У цьому сезоні український “Мотор” в ході жеребкування, як і в минулому сезоні, потрапив в групу “В”. Суперниками запорізької дружини стануть: іспанський клуб “Барселона”, угорський “Веспрем”, німецький “Кіль”, датська команда “Ольборг Хандболд”, французький “Нант”, словенський “Целє” і хорватський “Загреб”.

Зазначено, що матчі першого туру заплановані на 16-17 вересня.

Зауважимо, з груп “А” і “В” в плей-офф вийдуть по 6 кращих команд. Запорізький клуб зіграє в Лізі чемпіонів вже восьмий сезон поспіль.