ГК "Мотор" сыграет с "Барселоной" в гандбольной Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Вене, в штаб-квартире ЕГФ, состоялась жеребьевка гандбольной Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФГУ.
Вместо привычных 24-х команд за самый престижный гандбольный трофей, теперь будут спорить только 16-ть клубов.
Посеянные они были в четыре корзины — с каждой по два коллектива определялись в группу “А” или “В”.
В этом сезоне украинский “Мотор” в ходе жеребьевки, как и в прошлом сезоне, попал в группу “В”. Соперниками запорожской дружины станут: испанский клуб “Барселона”, венгерский “Веспрем”, немецкий “Киль”, датский команда “Ольборг Хандболд”, французский “Нант”, словенский “Целе” и хорватский “Загреб”.
Отмечено, что матчи первого тура запланированы на 16-17 сентября.
Заметим, из групп “А” и “В” в плей-офф выйдут по 6 лучших команд. Запорожский клуб сыграет в Лиге чемпионов уже восьмой сезон подряд.