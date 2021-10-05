Чоловіка арештували за розбещення та ґвалтування доньки співмешканки протягом п'яти років

Деталі

За даними розслідування, чоловік із 2016-го до 2021 року вчиняв розпусні дії щодо 14-річної доньки своєї співмешканки і вступав із нею у статевий зв'язок.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч. 2 ст. 156 (скоєння розпусних дій щодо малолітньої особи особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання та піклування) Кримінального кодексу України.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

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