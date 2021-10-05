Чоловіка арештували за розбещення та ґвалтування доньки співмешканки протягом п'яти років
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У Києві повідомили про підозру 37-річному чоловіку за фактом зґвалтування та розбещення малолітньої дівчинки, доньки його співмешканки. Наразі чоловік перебуває під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.
Деталі
За даними розслідування, чоловік із 2016-го до 2021 року вчиняв розпусні дії щодо 14-річної доньки своєї співмешканки і вступав із нею у статевий зв'язок.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч. 2 ст. 156 (скоєння розпусних дій щодо малолітньої особи особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання та піклування) Кримінального кодексу України.
Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
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