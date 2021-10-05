Мужчину арестовали за растление и насилование дочери сожительницы в течение пяти лет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В Киеве сообщено о подозрении 37-летнему мужчине по факту изнасилования и растления малолетней девочки, дочери его сожительницы. Сейчас мужчина находится под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
По данным расследования, мужчина с 2016-го по 2021 год совершал развратные действия в отношении 14-летней дочери своей сожительницы и вступал с ней в половую связь.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию и попечительства) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пригласил в гости, уколол амфетамин и изнасиловал: мужчине грозит до 12 лет заключения