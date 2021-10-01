Запросив у гості, вколов амфетамін та зґвалтував: чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення

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"До поліції звернулася маріупольчанка з повідомленням про зникнення 16-річної доньки, яка не ночувала вдома та не відповідає на дзвінки... У результаті двох годин пошуків правоохоронці встановили, що дівчина, імовірно, може перебувати у малознайомого чоловіка... Поліцейські потрапили до квартири вказаного громадянина, однак той не чекав гостей та взявся за ножа. Роззброївши чоловіка, правоохоронці виявили в одній з кімнат 16-річну дівчину, яка перебувала у стресовому стані", — ідеться у повідомленні.

За словами неповнолітньої, знайомий проти її волі вколов їй кілька ін’єкцій амфетаміну та зґвалтував.

Зловмисник — 40-річний уродженець Дніпропетровської області, який приїхав до Маріуполя на роботу. Повідомляють, що з ним дівчина познайомилася на вулиці.

Чоловіку оголошено підозру у зґвалтуванні неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України) та схилянні до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 315 КК України), йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

На час досудового розслідування чоловіка помістили під варту. Водночас дівчині надають психологічну допомогу.

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