Пригласил в гости, уколол амфетамин и изнасиловал: мужчине грозит до 12 лет заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Мариуполе мужчина пригласил домой 16-летнюю девушку, с которой познакомился на улице, насильно вколол ей психотропное вещество и изнасиловал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Детали
"В полицию обратилась мариупольчанка с сообщением об исчезновении 16-летней дочери, которая не ночевала дома и не отвечает на звонки... В результате двух часов поисков правоохранители установили, что девушка, вероятно, может находиться у малознакомого мужчины... Полицейские попали в квартиру указанного гражданина, однако тот не ждал гостей и взялся за нож. Разоружив мужчину, правоохранители обнаружили в одной из комнат 16-летнюю девушку, которая находилась в стрессовом состоянии", — говорится в сообщении.
По словам несовершеннолетней, знакомый против ее воли уколол ей несколько инъекций амфетамина и изнасиловал.
Злоумышленник — 40-летний уроженец Днепропетровской области, который приехал в Мариуполь на работу. Сообщают, что с ним девушка познакомилась на улице.
Мужчине объявлено подозрение в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины) и принуждении к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 315 УК Украины), ему грозит до 12 лет лишения свободы.
На время досудебного расследования мужчину поместили под стражу. В то же время девушке оказывают психологическую помощь.
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