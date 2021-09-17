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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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2 марта, 17:42 • 117624 просмотра

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Троих подростков арестовали за групповое изнасилование несовершеннолетней

Троих подростков арестовали за групповое изнасилование несовершеннолетней

Киев  •  УНН

 • 36890 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. На Закарпатье трое подростков взяли под стражу за изнасилование 14-летней девушки. Снимали свои действия они на видео. Об этом сообщили УНН в Закарпатской областной прокуратуре.

Цитата:

"... сообщено о подозрении и взято под стражу трех несовершеннолетних по факту группового изнасилования 14-летней девушки (ч. 3 ст. 152 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в конце августа в одном из населенных пунктов Закарпатья трое подростков затянули несовершеннолетнюю девушку в подвальное помещение в доме одного из парней. Там, по данным прокуратуры, совершили в отношении нее действия сексуального характера, осуществляя видеозапись на мобильный телефон. Через некоторое время о содеянном узнала семья девушки и обратилась с заявлением в полицию.

Сейчас в производстве назначен ряд экспертиз для установления всех объективных обстоятельств. Пострадавшей оказывается необходимая помощь.

Напомним

В Ровенской области на территории одного из развлекательных комплексов мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку.

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