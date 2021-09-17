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Трьох підлітків арештували за групове зґвалтування неповнолітньої

Трьох підлітків арештували за групове зґвалтування неповнолітньої

Київ • УНН

 • 36896 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. На Закарпатті трьох підлітків взяли під варту за зґвалтування 14-річної дівчини. Знімали свої дії хлопці на відео. Про це повідомили УНН у Закарпатській обласній прокуратурі.

Цитата:

“... повідомлено про підозру та взято під варту трьох неповнолітніх за фактом групового зґвалтування 14-річної дівчини (ч. 3 ст. 152 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, наприкінці серпня в одному з населених пунктів Закарпаття троє підлітків затягнули неповнолітню дівчину до підвального приміщення у помешканні одного з хлопців. Там, за даними прокуратури, вчинили щодо неї дії сексуального характеру, здійснюючи відеозапис на мобільний телефон. Через деякий час про скоєне дізналася родина дівчини та звернулася з заявою до поліції.

Наразі у провадженні призначено низку експертиз для встановлення усіх об’єктивних обставин. Потерпілій надається необхідна допомога.

Нагадаємо

У Рівненській області на території одного з розважальних комплексів чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку.

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