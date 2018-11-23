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П’яний пенсіонер наїхав на поліцейського

П’яний пенсіонер наїхав на поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. На Донеччині п’яний пенсіонер наїхав на поліцейського. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Вчора у Краматорську Донецької області пенсіонер 1954 року народження, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та керуючи автомобілем Dacia Logan, скоїв зіткнення з патрульним автомобілем Renault Duster, який рухався з правого від нього боку та намагаючись залишити місце події, навмисно скоїв наїзд на співробітника патрульної поліції.

Поліцейський під час наїзду знаходився при виконанні службових обов’язків та намагався спинити порушника

Потерпілого доставлено до лікарні з діагнозом: забій гомілки. Розпочато досудове розслідування за ч.2 ст. 345 КК України.

Як повідомляв УНН, у Харківській області трактор, посипаючи засніжену дорогу, зіткнувся одразу з вісьмома автомобілями.

Раніше, власник авто на "євробляхах" намагався наїхати на поліцейського.  

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