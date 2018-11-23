Пьяный пенсионер наехал на полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Донецкой области пьяный пенсионер наехал на полицейского. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Вчера в Краматорске Донецкой области пенсионер 1954 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Dacia Logan, совершил столкновение с патрульным автомобилем Renault Duster, который двигался с правой от него стороны и пытаясь покинуть место происшествия, намеренно совершил наезд на сотрудника патрульной полиции.
Полицейский во время наезда находился при исполнении служебных обязанностей и пытался остановить нарушителя
Пострадавшего доставили в больницу с диагнозом: ушиб голени. Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 345 УК Украины.
Как сообщал УНН, в Харьковской области трактор, посыпая заснеженную дорогу, столкнулся сразу с восемью автомобилями.
Ранее, владелец авто на "евробляхах" пытался наехать на полицейского.