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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101264 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 107125 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 142932 просмотра

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7 марта, 17:42 • 139575 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133912 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127157 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145379 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Пьяный пенсионер наехал на полицейского

Пьяный пенсионер наехал на полицейского

Киев  •  УНН

 • 22658 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Донецкой области пьяный пенсионер наехал на полицейского. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Вчера в Краматорске Донецкой области пенсионер 1954 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Dacia Logan, совершил столкновение с патрульным автомобилем Renault Duster, который двигался с правой от него стороны и пытаясь покинуть место происшествия, намеренно совершил наезд на сотрудника патрульной полиции.

Полицейский во время наезда находился при исполнении служебных обязанностей и пытался остановить нарушителя

Пострадавшего доставили в больницу с диагнозом: ушиб голени. Начато досудебное расследование по ч.2 ст. 345 УК Украины.

Как сообщал УНН, в Харьковской области трактор, посыпая заснеженную дорогу, столкнулся сразу с восемью автомобилями.

Ранее, владелец авто на "евробляхах" пытался наехать на полицейского.

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