путін заявив, що мета його "спецоперації" - припинити війну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Під час зустрічі з ветеранами Другої світової війни та блокадниками у Петербурзі російський диктатор володимир путін заявив, що метою повномасштабного вторгнення рф в Україні є "припинити війну на Донбасі". Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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"По суті, повномасштабні бойові дії на Донбасі з 2014 року не припинялися — із застосуванням важкої техніки, артилерії, танків та авіації. Це все відбувалося. Все, що ми робимо сьогодні, у тому числі й у спеціальній військовій операції, це спроба припинити цю війну", - сказав путін.
Деталі
За словами диктатора, Україна "стала на шлях до трагедії" ще у 2014 році, коли в країні стався, на його думку, "антиконституційний державний збройний переворот". Він вкотре повторив своє твердження, що землі Донбасу є "споконвічно російськими".
путін заявив ветеранам, що росія "примирилася з їхньою втратою" на користь України, ймовірно, маючи на увазі звільнення українськими бійцями тимчасово окупованих територій російськими загарбниками, але "з утиском своїх людей, які проживають там, примиритися не змогла".
Також диктатор повторив свої бездоказові твердження про те, як київська влада "почала винищувати людей лише за їхню приналежність до російської культури та за бажання говорити російською мовою".
Нагадаємо
Російський диктатор володимир путін 4 січня наказав показати в російських кінотеатрах документальні фільми, присвячені "спецоперації" та "боротьбі з поширенням неонацистської та неофашистської ідеології".