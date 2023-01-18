путин заявил, что цель его "спецоперации" - прекратить войну

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"По сути, полномасштабные боевые действия на Донбассе с 2014 года не прекращались — с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, это попытка прекратить эту войну", - сказал путин.

Детали

По словам диктатора, Украина "стала на путь к трагедии" еще в 2014 году, когда в стране произошел, по его мнению, "антиконституционный государственный вооруженный переворот". Он в очередной раз повторил свое утверждение, что земли Донбасса являются "исконно русскими".

путин заявил ветеранам, что россия "примирилась с их потерей" в пользу Украины, вероятно, имея в виду освобождение украинскими бойцами временно оккупированных территорий российскими захватчиками, но "с притеснением своих людей, проживающих там, примириться не смогла".

Также диктатор повторил свои бездоказательные утверждения о том, как киевские власти "начали истреблять людей только за их принадлежность к русской культуре и за желание говорить на русском языке".

Напомним

Российский диктатор владимир путин 4 января приказал показать в российских кинотеатрах документальные фильмы, посвященные "спецоперации" и "борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии".