путін заявив про початок серійного виробництва "Орєшніка"

Президент рф володимир путін оголосив про розгортання серійного виробництва ракетного комплексу "Орєшнік", заявивши, що він "дуже добре зарекомендував себе в бойових умовах". Про це пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

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"Орєшнік" дуже добре зарекомендував себе в бойових умовах - заявив путін.

Розгортається серійне виробництво "Орєшніка" - додав він.

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У листопаді 2024 року путін заявив про успішне випробування балістичної ракети "орєшнік" середньої дальності. Він зазначив, що це не модернізація старих радянських систем, а ракетна установка, створена саме на основі сучасних розробок. Крім того, за його словами "орєшнік" не є стратегічною зброєю та зазначив, що засобів протидії такій ракеті у світі на сьогодні не існує.

Своєю чергою лукашенко похвалився, що білорусь виготовляє елементи для "Орєшніка". За його словами, вже завершується виготовлення кількох пускових установок.