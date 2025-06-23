путін заявив про початок серійного виробництва "Орєшніка"

$41.830.15
48.200.34
uken
Чернишов заявив, що отримав підозру
Ексклюзив
14:03 • 5144 перегляди
Чернишов заявив, що отримав підозру
Ексклюзив
12:57 • 34710 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
12:56 • 26919 перегляди
У СБУ розповіли подробиці підготовки двох замахів на Зеленського: один планували на території ОП, а інший - в аеропорту Жешув
12:19 • 58464 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки
Ексклюзив
08:45 • 40639 перегляди
Пацієнти поки не відчули здешевшання цін на ліки, реформи лише починаються – директорка БФ “Пацієнти України”
23 червня, 07:05 • 92191 перегляди
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію
23 червня, 06:23 • 59933 перегляди
Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 339 з 352 дронів та 15 з 16 ракет
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 94013 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 15:59 • 128187 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
22 червня, 15:12 • 97796 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.3м/с
48%
747мм
Популярнi новини
"Творець вберіг": у будинок фронтмена "Антитіла" Тараса Тополі влучила російська ракета23 червня, 05:44 • 52163 перегляди
У Польщі затримали чоловіка, який дев’ять днів утримував і бив українку23 червня, 07:47 • 42727 перегляди
У Краматорську завершили рятувальні роботи після російського удару: загинуло п’ятеро людей10:41 • 35159 перегляди
Голова СБУ привідкрив частину деталей спецоперації "Павутина"12:28 • 25481 перегляди
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА13:36 • 18000 перегляди
Публікації
Збіг чи змова? Партія Тимошенко заблокувала підписання законопроєкту про реформу АРМА13:36 • 18541 перегляди
Пігулки на експорт: як "Дарниця" завойовує ринки, поки ліки в Україні дорожчають
Ексклюзив
12:57 • 34650 перегляди
НАТО готується до історичного саміту: де відбуватиметься, порядок денний та які заходи безпеки12:19 • 58412 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 324554 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 379926 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Малюк Василь Васильович
Дональд Трамп
Чарльз III
Чернишов Олексій Михайлович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Europe
Гаага
Реклама
УНН Lite
Езра Міллер готується повернутись у кіно із новим фільмом від Лінн Ремзі14:13 • 5268 перегляди
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 107839 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 232588 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 106178 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 107054 перегляди
Актуальне
Facebook
Starlink
Нью-Йорк таймс
MIM-104 Patriot
Ель Паїс

путін заявив про початок серійного виробництва "Орєшніка"

Київ • УНН

 • 706 перегляди

володимир путін заявив про початок серійного виробництва ракетного комплексу "Орєшнік", що, за його словами, добре зарекомендував себе в бойових умовах. Цей комплекс не є модернізацією старих систем, а розроблений на основі сучасних технологій.

путін заявив про початок серійного виробництва "Орєшніка"

Президент рф володимир путін оголосив про розгортання серійного виробництва ракетного комплексу "Орєшнік", заявивши, що він "дуже добре зарекомендував себе в бойових умовах". Про це пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

"Орєшнік" дуже добре зарекомендував себе в бойових умовах

- заявив путін.

Розгортається серійне виробництво "Орєшніка"

- додав він.

Доповнення

У листопаді 2024 року путін заявив про успішне випробування балістичної ракети "орєшнік" середньої дальності. Він зазначив, що це не модернізація старих радянських систем, а ракетна установка, створена саме на основі сучасних розробок. Крім того, за його словами "орєшнік" не є стратегічною зброєю та зазначив, що засобів протидії такій ракеті у світі на сьогодні не існує.

Своєю чергою лукашенко похвалився, що білорусь виготовляє елементи для "Орєшніка". За його словами, вже завершується виготовлення кількох пускових установок.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9