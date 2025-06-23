путін заявив про початок серійного виробництва "Орєшніка"
Київ • УНН
володимир путін заявив про початок серійного виробництва ракетного комплексу "Орєшнік", що, за його словами, добре зарекомендував себе в бойових умовах. Цей комплекс не є модернізацією старих систем, а розроблений на основі сучасних технологій.
Президент рф володимир путін оголосив про розгортання серійного виробництва ракетного комплексу "Орєшнік", заявивши, що він "дуже добре зарекомендував себе в бойових умовах". Про це пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
"Орєшнік" дуже добре зарекомендував себе в бойових умовах
Розгортається серійне виробництво "Орєшніка"
Доповнення
У листопаді 2024 року путін заявив про успішне випробування балістичної ракети "орєшнік" середньої дальності. Він зазначив, що це не модернізація старих радянських систем, а ракетна установка, створена саме на основі сучасних розробок. Крім того, за його словами "орєшнік" не є стратегічною зброєю та зазначив, що засобів протидії такій ракеті у світі на сьогодні не існує.
Своєю чергою лукашенко похвалився, що білорусь виготовляє елементи для "Орєшніка". За його словами, вже завершується виготовлення кількох пускових установок.