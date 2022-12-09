путін сподівається, що ремонт Кримського мосту закінчать достроково
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін стверджує, що ремонт Кримського мосту завершиться достроково: автомобільної частини - у березні, залізничної гілки - влітку. Про це він заявив журналістам, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Цитата
“Обіцяють зробити автомобільну частину десь у березні. Планували пізніше, але мені сказали, що до кінця березня закінчать, а залізничну частину, одну гілочку, обіцяють зробити десь у середині літа. Щоправда, спочатку сказали – наприкінці осені, потім таки пообіцяли до середини літа. Я думаю, що десь улітку напевно зроблять", - сказав путін.
Доповнення
Раніше російські державні ЗМІ повідомили, що російський диктатор владимир путін проїхався кримським мостом.
Російські ЗМІ повідомили про відкриття автомобільної частини кримського мосту після вибуху.
Вранці 8 жовтня на керчинському мосту в Криму стався вибух.
Вибух на кримському мосту погіршив логістику окупантів.
росія хотіла відновити кримський міст до 1 липня 2023 року.