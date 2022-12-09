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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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путін сподівається, що ремонт Кримського мосту закінчать достроково

путін сподівається, що ремонт Кримського мосту закінчать достроково

Київ • УНН

 • 702853 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін стверджує, що ремонт Кримського мосту завершиться достроково: автомобільної частини - у березні, залізничної гілки - влітку. Про це він заявив журналістам, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Цитата

“Обіцяють зробити автомобільну частину десь у березні. Планували пізніше, але мені сказали, що до кінця березня закінчать, а залізничну частину, одну гілочку, обіцяють зробити десь у середині літа. Щоправда, спочатку сказали – наприкінці осені, потім таки пообіцяли до середини літа. Я думаю, що десь улітку напевно зроблять", - сказав путін.

Доповнення

Раніше російські державні ЗМІ повідомили, що російський диктатор владимир путін проїхався кримським мостом.

Російські ЗМІ повідомили про відкриття автомобільної частини кримського мосту після вибуху.

Вранці 8 жовтня на керчинському мосту в Криму стався вибух.

Вибух на кримському мосту погіршив логістику окупантів.

росія хотіла відновити кримський міст до 1 липня 2023 року.

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