путін сподівається, що ремонт Кримського мосту закінчать достроково

Цитата

“Обіцяють зробити автомобільну частину десь у березні. Планували пізніше, але мені сказали, що до кінця березня закінчать, а залізничну частину, одну гілочку, обіцяють зробити десь у середині літа. Щоправда, спочатку сказали – наприкінці осені, потім таки пообіцяли до середини літа. Я думаю, що десь улітку напевно зроблять", - сказав путін.

Доповнення

Раніше російські державні ЗМІ повідомили, що російський диктатор владимир путін проїхався кримським мостом.

Російські ЗМІ повідомили про відкриття автомобільної частини кримського мосту після вибуху.

Вранці 8 жовтня на керчинському мосту в Криму стався вибух.

Вибух на кримському мосту погіршив логістику окупантів.

росія хотіла відновити кримський міст до 1 липня 2023 року.