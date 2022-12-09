путин надеется, что ремонт Крымского моста закончат досрочно
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин утверждает, что ремонт Крымского моста завершится досрочно: автомобильной части - в марте, железнодорожной ветки - летом. Об этом он заявил журналистам, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"Обещают сделать автомобильную часть где-то в марте. Планировали попозже, но мне сказали, что к концу марта закончат, а железнодорожную часть, одну веточку, обещают сделать где-то в середине лета. Правда, сначала сказали - в конце осени, потом все-таки пообещали к середине лета. Я думаю, что где-то летом наверняка сделают", - сказал путин.
Дополнение
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