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путін скликає резервістів на військові збори

Київ • УНН

 • 26852 перегляди

Президент росії володимир путін підписав указ про призов громадян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2024 році.

путін скликає резервістів на військові збори

президент росії володимир путін підписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі. Про це з посиланням на кремль повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі 

Згідно з підписаним 1 березня документом, призову підлягають громадяни, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах, військах нацгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони та ФСБ. Указ набув чинності з моменту публікації.

Водночас з п’яти пунктів указу два пункти, №2-3, є закритими за грифом "для службового користування".

"рф явно розширює війну": в ОП зробили заяву на тлі виступу путіна29.02.24, 21:13 • 29587 переглядiв

Нагадаємо

Минулого року президент росії володимир путін підписав указ про встановлення штатної чисельності збройних сил росії у 2 209 130 осіб, у тому числі 1 320 000 військових.

Володимир Омельченко

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