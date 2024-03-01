путін скликає резервістів на військові збори
Київ • УНН
Президент росії володимир путін підписав указ про призов громадян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2024 році.
президент росії володимир путін підписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі. Про це з посиланням на кремль повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
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Згідно з підписаним 1 березня документом, призову підлягають громадяни, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах, військах нацгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони та ФСБ. Указ набув чинності з моменту публікації.
Водночас з п’яти пунктів указу два пункти, №2-3, є закритими за грифом "для службового користування".
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Минулого року президент росії володимир путін підписав указ про встановлення штатної чисельності збройних сил росії у 2 209 130 осіб, у тому числі 1 320 000 військових.