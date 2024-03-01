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путин созывает резервистов на военные сборы

путин созывает резервистов на военные сборы

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 16:13  •  6549 просмотра

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Президент россии владимир путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2024 году.

президент россии владимир путин подписал указ о призыве в 2024 году на военные сборы граждан, находящихся в запасе. Об этом со ссылкой на Кремль сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали 

Согласно подписанному 1 марта документу, призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах, войсках нацгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ. Указ вступил в силу с момента публикации.

В то же время из пяти пунктов указа два пункта, №2-3, являются закрытыми с грифом "для служебного пользования".

"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина29 февраля 2024, 19:13 • 27756 просмотров

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Напомним,

В прошлом году президент россии владимир путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил россии в 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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путин созывает резервистов на военные сборы

Президент россии владимир путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2024 году.

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