путин созывает резервистов на военные сборы
Киев • УНН
Президент россии владимир путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2024 году.
президент россии владимир путин подписал указ о призыве в 2024 году на военные сборы граждан, находящихся в запасе. Об этом со ссылкой на Кремль сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Согласно подписанному 1 марта документу, призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах, войсках нацгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ. Указ вступил в силу с момента публикации.
В то же время из пяти пунктов указа два пункта, №2-3, являются закрытыми с грифом "для служебного пользования".
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Напомним,
В прошлом году президент россии владимир путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил россии в 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.
путин созывает резервистов на военные сборы
Президент россии владимир путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2024 году.
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