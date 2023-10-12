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путін прилетів до Киргизстану для участі у саміті СНД

путін прилетів до Киргизстану для участі у саміті СНД

Київ • УНН

 • 678177 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Президент росії володимир путін зранку 12 жовтня прилетів до киргизстанського міста Бішкека для участі в саміті СНД. Це перший закордонний візит для нього у 2023 році. Повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Відомо, що у рамках візиту путін зустрінеться для переговорів із киргизьким колегою Садиром Жапаровим у державній резиденції «Ала-Арча». Тут же відбудеться підписання двосторонніх документів.

Пізніше путін візьме участь в урочистому заході, присвяченому 20-річчю російської військової авіабази в Канті, проведе переговори з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим .

13 жовтня у Бішкеку відбудеться засідання Ради глав держав СНД, воно пройде у вузькому та розширеному складах. Також заплановано зустріч путіна з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном.

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