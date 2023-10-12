путін прилетів до Киргизстану для участі у саміті СНД

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Відомо, що у рамках візиту путін зустрінеться для переговорів із киргизьким колегою Садиром Жапаровим у державній резиденції «Ала-Арча». Тут же відбудеться підписання двосторонніх документів.

Пізніше путін візьме участь в урочистому заході, присвяченому 20-річчю російської військової авіабази в Канті, проведе переговори з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим .

13 жовтня у Бішкеку відбудеться засідання Ради глав держав СНД, воно пройде у вузькому та розширеному складах. Також заплановано зустріч путіна з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном.

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