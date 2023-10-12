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путин прилетел в Кыргызстан для участия в саммите СНГ

путин прилетел в Кыргызстан для участия в саммите СНГ

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Президент россии владимир путин утром 12 октября прилетел в киргизстанский город Бишкек для участия в саммите СНГ. Это первый зарубежный визит для него в 2023 году. Сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Известно, что в рамках визита путин встретится для переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в государственной резиденции «Ала-Арча». Здесь же состоится подписание двусторонних документов.

Позже путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте, проведет переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

13 октября в Бишкеке состоится заседание Совета глав государств СНГ, оно пройдет в узком и расширенном составах. Также запланирована встреча путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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