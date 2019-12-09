Путін прилетів до Франції на "нормандський саміт"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін прилетів до Франції на "нормандський саміт", передає УНН.
Відзначимо, що літак із президентом РФ приземлився кілька хвилин тому - відповідне відео оприлюднив у Twitter російський журналіст Дмитро Смірнов.
Путін вийшов із літака, в аеропорту його зустріла почесна варта. Згодом він сів в авто і залишив територію аеропорту.
Нагадаємо, за інформацією з Офісу Президента, двостороння зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відбудеться після зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.
Як повідомляв УНН, 9 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії - у “нормандському форматі” - у Парижі.
Згідно з графіком очікується, що о 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу. Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у “нормандському форматі” Президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.
Вже безпосередньо о 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”. Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.
Владимир Путин в Париже pic.twitter.com/rbqnEcKSvs— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.