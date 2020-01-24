Путін працевлаштував ще трьох колишніх членів уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У п'ятницю, 24 січня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про призначення Дмитра Козака заступником керівника Адміністрації президента РФ. Про це повідомляє агентство ТАСС, передає УНН.
Так, в кабінеті Дмитра Медведєва, який пішов у відставку 15 січня 2020 року, Козак обіймав посаду заступника голови уряду.
Раніше Путін підписав укази про призначення ексглави Мінекономрозвитку Максима Орешкіна і колишнього керівника Мінкультури Володимира Мединського помічниками президента Росії.
Як повідомляв УНН, 15 січня уряд РФ на чолі з Дмитром Медведєвим подав у відставку.
У свою чергу Путін запропонував Медведєву на посаді заступника голови Ради Безпеки зайнятися темами обороноздатності і безпеки, ніж той займався на постах президента і прем'єра.