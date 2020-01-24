Путин трудоустроил еще трех бывших членов правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В пятницу, 24 января, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации президента РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС, передает УНН.
Так, в кабинете Дмитрия Медведева, который ушел в отставку 15 января 2020 года, Козак занимал должность заместителя главы правительства.
Ранее Путин подписал указы о назначении экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего руководителя Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента России.
Как сообщал УНН, 15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подал в отставку.
В свою очередь Путин предложил Медведеву в должности заместителя председателя Совета Безопасности заняться темами обороноспособности и безопасности, чем он занимался на постах президента и премьера.