Путин трудоустроил еще трех бывших членов правительства

Так, в кабинете Дмитрия Медведева, который ушел в отставку 15 января 2020 года, Козак занимал должность заместителя главы правительства.

Ранее Путин подписал указы о назначении экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего руководителя Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента России.

Как сообщал УНН, 15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подал в отставку.

В свою очередь Путин предложил Медведеву в должности заместителя председателя Совета Безопасности заняться темами обороноспособности и безопасности, чем он занимался на постах президента и премьера.