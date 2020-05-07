Путін поговорив із Макроном: згадували про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном, Як повідомили у пресслужбі Кремля, "відбувся обміну думками і щодо конфлікту в Україні", передає УНН.
Відбувся обмін думками з актуальних міжнародних проблем, включаючи врегулювання українського конфлікту і кризи в Лівії, відзначили у Кремлі.
За даними пресслужби, глави держав обмінялися теплими привітаннями у зв'язку з 75-річчям Перемоги над фашизмом.
"В ході обговорення ситуації з протидією поширенню коронавірусу підтверджена важливість сталого двостороннього співробітництва на цьому напрямі. Порушено також питання підготовки відеоконференції лідерів держав - постійних членів Ради Безпеки ООН, яка орієнтована на спільну боротьбу з пандемією", - йдеться у повідомленні.
За даними Кремля, було також домовлено про продовження контактів на різних рівнях.
Нагадаємо, Макрон підтвердив, що планує відвідати Україну.