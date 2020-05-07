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Путин поговорил с Макроном: вспоминали об Украине

Киев • УНН

 • 12776 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, как сообщили в пресс служба Кремля, "состоялся обмен мнениями и по конфликту в Украине", передает УНН.

Путин поговорил с Макроном: вспоминали об Украине

Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая урегулирование украинского конфликта и кризиса в Ливии, отметили в Кремле.

По данным пресс-службы, главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.

"В ходе обсуждения ситуации с противодействием распространению коронавируса подтверждена важность устойчивого двустороннего сотрудничества в этом направлении. Затронуты также вопросы подготовки видеоконференции лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, которая ориентирована на совместную борьбу с пандемией", - говорится в сообщении.

По данным Кремля, было также достигнуто договоренность о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, Макрон подтвердил, что планирует посетить Украину.

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