путін підтримав ідею підвищення призовного віку в рф
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. російський диктатор володимир путін концептуально підтримав ідею підвищення призовного віку до 30 років. Про це заявив офіційний представник кремля дмитро пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
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"Аргументація має бути надана міністерством оборони, в даному випадку це виключно прерогатива міноборони. Концептуально, дійсно, ця ідея була підтримана главою держави, але деталі, оформлення цієї ідеї, це все-таки як першоджерело потрібно і слід дізнаватися інформацію в міноборони", - сказав пєсков.
Доповнення
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував підвищити вік призову в армію на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний вік призову до 30 років. Згодом таку ініціативу підтримав комітет Держдуми.