путін підтримав ідею підвищення призовного віку в рф

Цитата

"Аргументація має бути надана міністерством оборони, в даному випадку це виключно прерогатива міноборони. Концептуально, дійсно, ця ідея була підтримана главою держави, але деталі, оформлення цієї ідеї, це все-таки як першоджерело потрібно і слід дізнаватися інформацію в міноборони", - сказав пєсков.

Доповнення

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував підвищити вік призову в армію на строкову службу з 18 до 21 року, а граничний вік призову до 30 років. Згодом таку ініціативу підтримав комітет Держдуми.