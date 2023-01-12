путин поддержал идею повышения призывного возраста в рф

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"Аргументация должна быть представлена министерством обороны, в данном случае это исключительно прерогатива минобороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует узнавать информацию в минобороны", - сказал песков.

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Министр обороны России Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет. Впоследствии такую инициативу поддержал комитет Госдумы.