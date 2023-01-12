путин поддержал идею повышения призывного возраста в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. российский диктатор владимир путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста до 30 лет. Об этом заявил официальный представитель кремля дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"Аргументация должна быть представлена министерством обороны, в данном случае это исключительно прерогатива минобороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует узнавать информацию в минобороны", - сказал песков.
Дополнение
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет. Впоследствии такую инициативу поддержал комитет Госдумы.