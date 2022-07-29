путін може застосувати ядерну зброю заради збереження свого режиму, а не для перемоги у війні - експерт

Цитата

"Імовірність використання росією ядерної зброї у війні з Україною значною мірою залежить від двох речей. По-перше, від оцінки путінської адміністрації ймовірності того, що війна призведе до реальної загрози виживанню його режиму. І лише по-друге — від того, наскільки як вони вважають, НАТО лежить в основі цієї загрози. Якщо вони вирішать, що дії НАТО ведуть до такого кінця війни, який серйозно загрожує виживанню самого путінського режиму, то, я думаю, вони пройдуть по всьому списку варіантів примусової ескалації. Тому застосування ядерної зброї може бути розглянуте путіним як серйозна та цілком реальна можливість", — сказав він.

Деталі

Пресс зауважує, що останні 20 років існує закономірність: країни, що слабкі у воєнному плані у порівнянні з супротивниками та стикаються з перспективою великої поразки у важливій для них війни, схильні погрожувати ядерною ескалацією, щоб спробувати поставити своїх ворогів у глухий кут. Експерт порівнює росію з Пакистаном, Іраном та Північною Кореєю, зазначаючи, що не бачить "унікальності" в стратегії путіна, якого "загнали в кут".

Експерти відзначають, що війна в Україні та одночасна ядерна риторика ставлять під сумнів фундаментальну основу ядерної стабільності у світі, а саме Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, відкритий для підписання ще 1968 року. Вони додають, що метою цього договору є те, що ядерні держави беруть на себе певні зобов'язання із захисту без'ядерних держав від несправедливої агресії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Війна в Україні веде до зростання ядерних арсеналів у всьому світі – дослідження

На думку експертів, російсько-українська війна "поставила хрест" на планах Європи скоротити ядерний потенціал, як, утім, і звичайних озброєнь. Наслідки російської агресії також будуть відчутні й в Азії, додають вони. Так, співдиректор Нової американської перспективи по взаємодії у центрі стратегії та безпеки Коукрофту Крістофер Пребл відзначає, що світ вступив у нову ядерну еру, а ядерний порядок, встановлений після закінчення холодної війни, змінюється в гіршу сторону.

"Жорстока війна росії в Україні може стати критичним переломним моментом. Вдаючись до провокаційної риторики, путін погрожував ядерною зброєю, щоб утримати інші країни від залучення до війни, яку він ініціював... Весь світ спостерігає за цим. Які уроки Китай, Південна Корея, Японія та інші країни матимуть з України?" - говорить він.

Пресс продовжує, що роззброєння Європи понесе за собою "катастрофічні наслідки, викликаючи нову динаміку розповсюдження ядерної зброї". Враховуючи риторику Кремля, він наголошує, що роль Сполучених Штатів з ядерних питань збільшується у всьому світі, через що Вашингтон має бути готовим "терпіти ризики та брати на себе витрати, щоб захистити свої інтереси, а також інтереси союзників та світових партнерів".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В SWI припустили, що путін міг би використати ядерну зброю для стримування українського контрнаступу в окупованих територіях