путин может применить ядерное оружие ради сохранения своего режима, а не для победы в войне - эксперт

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"Вероятность использования россией ядерного оружия в войне с Украиной в значительной степени зависит от двух вещей. Во-первых, от оценки путинской администрацией вероятности того, что война приведет к реальной угрозе выживанию его режима. И только во-вторых - от того, в какой степени они думают, что НАТО лежит в основе этой угрозы. Если они решат, что действия НАТО ведут к такому исходу войны, который серьезно угрожают выживанию самого путинского режима, то, я думаю, они пройдутся по всему списку вариантов принудительной эскалации. Поэтому применение ядерного оружия может быть рассмотрено путиным как серьезная и вполне реальная возможность", — сказал он.

Детали

Пресс замечает, что последние 20 лет существует закономерность: страны, слабые в военном отношении по сравнению с противниками и сталкивающиеся с перспективой большого поражения в важной для них войне, подвержены угрожать ядерной эскалацией, чтобы попытаться поставить своих врагов в тупик. Эксперт сравнивает россию с Пакистаном, Ираном и Северной Кореей, отмечая, что не видит "уникальности" в стратегии путина, которого "загнали в угол".

Эксперты отмечают, что война в Украине и одновременно ядерная риторика ставят под сомнение фундаментальную основу ядерной стабильности в мире, а именно Договор о нераспространении ядерного оружия, открытый для подписания еще в 1968 году. Они добавляют, что целью этого договора является то, что ядерные государства берут на себя определенные обязательства по защите безъядерных государств от несправедливой агрессии.

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По мнению экспертов, российско-украинская война "поставила крест" на планах Европы сократить ядерный потенциал, как, впрочем, и обычных вооружений. Последствия российской агрессии также будут ощутимы и в Азии, добавляют они. Так, содиректор Новой американской перспективы по взаимодействию в центре стратегии и безопасности Коукрофта Кристофер Пребл отмечает, что мир вступил в новую ядерную эру, а ядерный порядок, установленный по окончанию холодной войны, меняется в худшую сторону.

"Жестокая война россии в Украине может стать критическим переломным моментом. Прибегая к провокационной риторике, путин угрожал ядерным оружием, чтобы удержать другие страны от вовлечения в войну, которую он инициировал... Весь мир наблюдает за этим. Какие уроки Китай, Южная Корея, Япония и другие страны извлекут из Украины?" - говорит он.

Пресс продолжает, что разоружение Европы понесет за собой "катастрофические последствия, вызывая новую динамику распространения ядерного оружия". Учитывая риторику Кремля, он отмечает, что роль Соединенных Штатов по ядерным вопросам увеличивается во всем мире, поэтому Вашингтон должен быть готов "терпеть риски и брать на себя расходы, чтобы защитить свои интересы, а также интересы союзников и мировых партнеров".

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