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Путін: ми не будемо припиняти транзит газу через Україну, це питання доцільності

Путін: ми не будемо припиняти транзит газу через Україну, це питання доцільності

Київ • УНН

 • 13854 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін запевнив, що введення в експлуатацію газопроводу “Північний потік-2” не означає, що Росія відмовиться від транзиту газу через Україну. За його словами, це питання економічної доцільності, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Зараз близькі до завершення роботи по прокладці газопроводу „Північний потік-2“, введення в експлуатацію якого дозволить подвоїти обсяги можливих поставок російського газу по балтійському маршруту”, — сказав президент РФ на зустрічі з представниками великого німецького бізнесу у Сочі, підкресливши, що це стане додатковим внеском в задоволення попиту в Німеччині та інших країнах.

“Хочу підкреслити — це чисто комерційний проект, уряд фактично не бере в ньому участь, і так, щоб не було ніяких тлумачень, вже багато разів про це говорив, ще раз хочу про це сказати — це зовсім не означає, що Росія має намір припинити транзит через територію України”, — зазначив Путін.

Він висловив надію на те, що компанії РФ і України знайдуть взаємоприйнятне рішення по транзиту газу в країни Європи.

Як стало відомо раніше, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну, хоча “українська сторона поки пропонує Росії неприйнятні умови”. Про це президент Росії Володимир Путін повідомив журналістам на прес-конференції 4 грудня за підсумками переговорів з президентом Сербії Александаром Вучичем.

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