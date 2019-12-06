Путин: мы не будем прекращать транзит газа через Украину, это вопрос целесообразности

“Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода „Северный поток-2“, ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту”, — сказал президент на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса в Сочи, подчеркнув, что это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса в Германии и других странах.

“Хочу подчеркнуть — это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины”, — отметил Путин.

Он выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.

Как стало известно ранее, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя “украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия”. Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции 4 декабря по итогам переговоров с президентом Сербии Вучичем.