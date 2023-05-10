путін ініціював вихід москви з договору про звичайні озброєння в Європі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Російський президент володимир путін ініціював процес формальної денонсації в рф Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), що встановлює обмеження на розмір звичайних збройних сил і визначає граничні чисельності звичайних озброєнь, розгорнутих сторонами у Європі. Про це повідомляється в опублікованому 10 травня розпорядженні путіна на офіційному інтернет-порталі правової інформації рф, пише УНН.

Цитата

"Призначити заступника міністра закордонних справ рф рябкова сергія олексійовича офіційним представником президента рф під час розгляду палатами федеральних зборів рф питання про денонсацію рф Договору про звичайні збройні сили в Європі, підписаного в Парижі 19 листопада 1990 року", - зазначено в документі.

Доповнення

Договір про звичайні збройні сили в Європі було підписано 1990 року й оновлено 1997-го. Безстрокова угода передбачала створення системи для обмеження кількості звичайних озброєнь - танків, бойових броньованих машин, артилерійських знарядь, бойових літаків і ударних вертольотів.

Але адаптований договір ратифікували тільки чотири країни - росія, білорусь, Казахстан і Україна, хоча документ підписали представники тридцяти держав. У результаті росія оголосила в 2007 році про мораторій на виконання умов угоди.

У березні 2015 року росія призупинила свою участь у засіданнях Спільної консультативної групи з ДЗЗСЄ, завершивши таким чином процес призупинення свого членства в договорі.

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