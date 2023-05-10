путин инициировал выход москвы из договора об обычных вооружениях в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Российский президент владимир путин инициировал процесс формальной денонсации в рф Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), устанавливающего ограничения на размер обычных вооруженных сил и определяющего предельные численности обычных вооружений, развернутых сторонами в Европе. Об этом сообщается в опубликованном 10 мая распоряжении путина на официальном интернет-портале правовой информации рф, пишет УНН.
Цитата
"Назначить заместителя министра иностранных дел рф рябкова сергея алексеевича официальным представителем президента рф при рассмотрении палатами федерального собрания рф вопроса о денонсации рф Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года", - указано в документе.
Дополнение
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году и обновлен в 1997-м. Бессрочное соглашение предусматривало создание системы для ограничения количества обычных вооружений - танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий, боевых самолетов и ударных вертолетов.
Но адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - россия, беларусь, Казахстан и Украина, хотя документ подписали представители тридцати государств. В результате россия объявила в 2007 году о моратории на выполнение условий соглашения.
В марте 2015 года россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановления своего членства в договоре.
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