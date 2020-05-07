Путін і Трамп обговорили стабілізацію цін на нафту

"Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Глави держав обмінялися привітаннями у зв'язку з 75-річчям перемоги над фашизмом. Акцентована історична значимість союзницьких відносин, які пов'язували наші народи в роки Другої світової війни і дозволили перемогти спільного ворога", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що під час обговорення ситуації навколо пандемії коронавіруса була дана позитивна оцінка двосторонньому співробітництву. Домовилися про подальше нарощування координації в цьому напрямку. Зокрема, з американської сторони запропоновано направити в Росію партію медичного обладнання.

"Зачеплено положення на світовому ринку нафти. Відзначено своєчасність укладення, багато в чому завдяки взаємодії Президентів Росії і США, нової угоди ОПЕК+, яка запрацювала з 1 травня і вже зробила практичний вплив на стабілізацію нафтових цін", - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, ціни на нафту виросли на тлі набуття чинності нової угоди ОПЕК+.