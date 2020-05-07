Путин и Трамп обсудили стабилизацию цен на нефть
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили стабилизацию цен на нефть, а также говорили о важности союзнических отношений и совместной борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента России.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом. Акцентированна историческая значимость союзнических отношений, связывавших наши народы в годы Второй мировой войны и позволивших победить общего врага", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время обсуждения ситуации вокруг пандемии коронавируса была дана положительная оценка двустороннему сотрудничеству. Договорились о дальнейшем наращивании координации в этом направлении. В частности, с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования.
"Затронуто положение на мировом рынке нефти. Отмечено своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию президентов России и США, нового соглашения ОПЕК+, которое заработало с 1 мая и уже сделало практическое влияние на стабилизацию цен на нефть", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, цены на нефть выросли на фоне вступления в силу нового соглашения ОПЕК+.