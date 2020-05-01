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Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу нового соглашения ОПЕК+

Киев • УНН

 • 28327 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 26,61 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу нового соглашения ОПЕК+

По данным издания по состоянию на 9:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,49%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 18,91 доллара за баррель, прибавив 0,37%.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии. Конечное уменьшение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки, соглашение вступает в силу с мая.

В ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года.

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