Путін дозволив силовикам збивати дрони і заборонив продавати техніку без російського ПЗ

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав у понеділок закон про право співробітників силових відомств збивати безпілотники та про установку на ґаджетах, які продають на території цієї країни, російського програмного забезпечення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.