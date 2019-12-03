Путин разрешил силовикам сбивать дроны и запретил продавать технику без российского ПО

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин подписал в понедельник закон о праве сотрудников силовых ведомств сбивать беспилотники и об установке на гаджеты, которые продают на территории этой страны, российского программного обеспечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.