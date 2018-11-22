Путін доручив опрацювати можливість продовження транзиту газу Україною

"Договір про транзит російського природного газу через територію України завершується наступного року. Президент Володимир Путін доручив керівництву міненерго Росії і "Газпрому" опрацювати питання про його можливе продовження", - сказав Лавров, відповідаючи на запитання журналіста про те, які наслідки може мати можливе призупинення транзиту газу через Україну після 2019 року.

Російський міністр нагадав, що у Брюсселі у вересні-жовтні цього року відбулися консультації експертів Росії, України і ЄС.

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"У цьому контексті хотів би підкреслити, що російська сторона не говорила про припинення транзиту газу через Україну після 2019 року. Але його обсяги і умови повинні бути узгоджені у межах відповідних переговорів на прагматичній і ринковій основі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у "Нафтогазі" заявляли, що після побудови російського газопроводу “Північний потік-2” транзит газу через українську газотранспортну систему, скоріш за все, зникне.

Як повідомляв УНН, за інформацією деяких ЗМІ, російське ПАТ "Газпром" збирається почати поставки газу у Болгарію і Сербію через "Турецький потік" у 2020 році, в Угорщину - в 2021 році, що дозволить вже з 2022 року відмовитися від транзиту через Україну.