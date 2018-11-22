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Путін доручив опрацювати можливість продовження транзиту газу Україною

Путін доручив опрацювати можливість продовження транзиту газу Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент РФ Володимир Путін доручив керівництву міненерго Росії і ПАТ "Газпром" опрацювати питання про можливе продовження договору про транзит російського природного газу через територію України. Про це в інтерв’ю італійському інформаційному агентству "Аджи", оприлюдненому 22 листопада, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНН.

"Договір про транзит російського природного газу через територію України завершується наступного року. Президент Володимир Путін доручив керівництву міненерго Росії і "Газпрому" опрацювати питання про його можливе продовження", - сказав Лавров, відповідаючи на запитання журналіста про те, які наслідки може мати можливе призупинення транзиту газу через Україну після 2019 року.

Російський міністр нагадав, що у Брюсселі у вересні-жовтні цього року відбулися консультації експертів Росії, України і ЄС.

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"У цьому контексті хотів би підкреслити, що російська сторона не говорила про припинення транзиту газу через Україну після 2019 року. Але його обсяги і умови повинні бути узгоджені у межах відповідних переговорів на прагматичній і ринковій основі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у "Нафтогазі" заявляли, що після побудови російського газопроводу “Північний потік-2” транзит газу через українську газотранспортну систему, скоріш за все, зникне.

Як повідомляв УНН, за інформацією деяких ЗМІ, російське ПАТ "Газпром" збирається почати поставки газу у Болгарію і Сербію через "Турецький потік" у 2020 році, в Угорщину - в 2021 році, що дозволить вже з 2022 року відмовитися від транзиту через Україну.

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