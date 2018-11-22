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Путин поручил проработать возможность продления транзита газа через Украину

Путин поручил проработать возможность продления транзита газа через Украину

Киев  •  УНН

 • 12104 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент РФ Владимир Путин поручил руководству минэнерго России и ПАО "Газпром" проработать вопрос о возможном продлении договора о транзите российского природного газа через территорию Украины. Об этом в интервью итальянскому информационному агентству "Аджи", обнародованном 22 ноября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН.

"Договор о транзите российского природного газа через территорию Украины завершается в следующем году. Президент Владимир Путин поручил руководству минэнерго России и "Газпрома" проработать вопрос о его возможном продлении", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста о том, какие последствия может иметь возможная приостановка транзита газа через Украину после 2019 года.

Российский министр напомнил, что в Брюсселе в сентябре-октябре этого года состоялись консультации экспертов России, Украины и ЕС.

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"В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через Украину после 2019 года. Но его объемы и условия должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе", - сказал он.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заявляли, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2" транзит газа через украинскую газотранспортную систему, скорее всего, исчезнет.

Как сообщал УНН, по информации некоторых СМИ, российское ПАО "Газпром" собирается начать поставки газа в Болгарию и Сербию через "Турецкий поток" в 2020 году, в Венгрию - в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.

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