ЗМІ: "Турецький потік" допоможе РФ відмовитися від транзиту газу Україною

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російське ПАТ "Газпром" збирається почати поставки газу у Болгарію і Сербію через "Турецький потік" у 2020 році, в Угорщину - в 2021 році, що дозволить вже з 2022 року відмовитися від транзиту через Україну. Про це повідомляє російська газета "Коммерсант", передає УНН.