ЗМІ: "Турецький потік" допоможе РФ відмовитися від транзиту газу Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російське ПАТ "Газпром" збирається почати поставки газу у Болгарію і Сербію через "Турецький потік" у 2020 році, в Угорщину - в 2021 році, що дозволить вже з 2022 року відмовитися від транзиту через Україну. Про це повідомляє російська газета "Коммерсант", передає УНН.
"... Графік будівництва продовжень "Турецького потоку" дозволить "Газпрому" вже з 2022 року відмовитися від транзиту через Україну. Таким чином, компанії потрібно домовитися з НАК "Нафтогаз України" про збереження транзиту у 2020 і 2021 роках, причому у 2021 році може йтися про менше 10 млрд кубометрів. Але якщо "Газпром" захоче збільшити експорт до Європи, Україна збереже більший обсяг транзиту", - пише видання.
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Нагадаємо, раніше у "Нафтогазі" заявляли, що після побудови російського проекту “Північний потік-2” транзит газу через українську газотранспортну систему, скоріш за все, зникне.