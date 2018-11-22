СМИ: "Турецкий поток" поможет РФ отказаться от транзита газа через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российское ПАО "Газпром" собирается начать поставки газа в Болгарию и Сербию через "Турецкий поток" в 2020 году, в Венгрию - в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. Об этом сообщает российская газета "Коммерсант", передает УНН.
"...График строительства продолжений "Турецкого потока" позволит "Газпрому" уже с 2022 отказаться от транзита через Украину. Таким образом, компании нужно договориться с НАК "Нафтогаз Украины" о сохранении транзита в 2020 и 2021 годах, причем в 2021 году речь может идти о менее 10 млрд кубометров. Но если "Газпром" захочет увеличить экспорт в Европу, Украина сохранит больший объем транзита", - пишет издание.
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Напомним, ранее в "Нафтогазе" заявляли, что после завершения российского проекта "Северный поток-2" транзит газа через украинскую газотранспортную систему, скорее всего, исчезнет.