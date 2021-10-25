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Путін дограється до того, що українські ракети будуть направлені на Москву - Арестович

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент РФ Володимир Путін зі своєю політикою дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву. Про це заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі телеканалу “Дом”, передає УНН.

Путін дограється до того, що українські ракети будуть направлені на Москву - Арестович

Цитата

“Путін зі своєю політикою дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву в якомусь найближчому майбутньому з однієї простої причини — ми працюємо над ракетною програмою і наші ракети оперативно-тактичного рівня зможуть діставати до Москви”, — сказав Арестович.

Деталі

За його словами, ракети Москви вже давно спрямовані на Київ.

“Тобто, це паритетні дії у відповідь на дії Росії. І як би вони не робили гарну міну при поганій грі, слід дуже чітко пам’ятати, що все це — у відповідь на російську агресію. Якби не було цього — тоді б ніякі українські ракети не були на Москву спрямовані”, — додав спікер української делегації.

Додамо

Президент Росії Володимир Путін раніше на цьому тижні заявив, що вступ України в НАТО — це проблема, а візит глави Пентагону до Києва — це фактичне відкриття дверей для України в Альянс.

Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін на цьому тижні відвідав Київ. Під час свого візиту він, зокрема, зазначив, що двері НАТО відкриті для України.

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