Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву - Арестович

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“Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине — мы работаем над ракетной программой и наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы”, — сказал Арестович.

Детали

По его словам, ракеты Москвы уже давно направлены на Киев.

“То есть, это паритетные действия в ответ на действия России. И как бы они не делали хорошую мину при плохой игре, следует очень четко помнить, что все это — в ответ на российскую агрессию. Если бы не было этого — тогда бы никакие украинские ракеты не были на Москву направлены”, — добавил спикер украинской делегации.

Добавим

Президент России Владимир Путин ранее на этой неделе заявил, что вступление Украины в НАТО — это проблема, а визит главы Пентагона в Киев — это фактическое открытие дверей для Украины в Альянс.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин на этой неделе посетил Киев. Во время своего визита он в частности отметил, что двери НАТО открыты для Украины.