Пункти пропуску з Білоруссю працюють в штатному режимі - ДПСУ

“Державна прикордонна служба продовжує працювати згідно з чинним законодавством. Наші пункти пропуску на кордоні з Білоруссю залишаються відкритими. Відповідно, ми здійснюємо там пропуск осіб, які прямують на територію Республіки Білорусь. Звичайно, попереджуємо громадян, що вони можуть бути не пропущеними на територію суміжної держави”, - зазначили в відомстві.

Повідомляється, що наразі статистики щодо кількості непропущених осіб немає.

"Даних по чергах немає. Єдине, можу сказати, що на в'їзд білоруська сторона повертає громадян України та третіх держав. Щоправда, громадян Білорусі вони пропускають. І виїзд із території країни вони теж дозволяють усім”, - зазначили в відомстві.

Нагадаємо, що відсьогодні Білорусь обмежила роботу пунктів пропуску. Державний прикордонний комітет Білорусі пояснив запровадження тимчасових обмежень складною епідемічною ситуацією у низці країн (Україні, Латвії, Литві та Польщі).



