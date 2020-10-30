Пункты пропуска с Беларусью работают в штатном режиме - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Пункты пропуска граждан на границе с Республикой Беларусь продолжают работать в штатном режиме. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
"Государственная пограничная служба продолжает работать в соответствии с действующим законодательством. Наши пункты пропуска на границе с Беларусью остаются открытыми. Соответственно, мы осуществляем там пропуск лиц, следующих на территорию Республики Беларусь. Конечно, предупреждаем граждан, что они могут быть не пропущенными на территорию сопредельного государства", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что сейчас статистики по количеству непропущенных лиц нет.
"Данных по очередям нет. Единственное, могу сказать, что на въезд белорусская сторона возвращает граждан Украины и третьих стран. Правда, граждан Беларуси они пропускают. И выезд с территории страны они позволяют всем", - отметили в ведомстве.
Напомним, что с сегодняшнего дня Беларусь ограничила работу пунктов пропуска. Государственный пограничный комитет Беларуси объяснил введение временных ограничений сложной эпидемической ситуацией в ряде стран (Украине, Латвии, Литве и Польше).