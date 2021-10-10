Пункт пропуску на кордоні з Білоруссю призупинить роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У понеділок, 11 жовтня, з 9 год 30 хв, у зв’язку з проведенням будівельних робіт, тимчасово буде припинено пропуск осіб і транспортних засобів через пункт пропуску “Мохро”. Про це інформують у пресслужбі ДПСУ, пише УНН.
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З огляду на зазначене пропускні операції в пункті пропуску з української сторони також тимчасово здійснюватися не будуть.
Просимо громадян врахувати цю інформацію та обирати маршрут до Білорусі через найближчі пункти пропуску: “Доманове”, що у Волинській області та “Виступовичі”, що на Житомирщині.
Нагадаємо
На кордоні України та Польщі, що у Львівській та Волинській областях, а також на Закарпатті — на кордоні з Польщею та зі Словаччиною — планують відкрити 3-4 нові пункти пропуску.