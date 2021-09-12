На польско-українському кордоні планують відкрити нові пункти пропуску - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. На кордоні України та Польщі, що у Львівській та Волинській областях, а також на Закарпатті - на кордоні з Польщею та зі Словаччиною - планують відкрити 3-4 нові пункти пропуску. Про це розповів Посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі телеканалу "Дом", передає УНН.
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“У нас є плани, у нас працює міжвідомча комісія, яка займається розробкою планів щодо відкриття пунктів пропуску. У нас є напрацювання, є місця, де ми б хотіли відкрити ці (переходи)”, — сказав він.
Деталі
Зокрема, зі слів Дещиці, прикордонні пункти планують відкриють на Львівщині (на кордоні з Перемишлєм) та у Волинській області.
Він додав, що розглядається відкриття нових пунктів пропуску на Закарпатті, але, найімовірніше, цей пункт перетину буде пішохідний.
Доповнення
Питання відкриття пунктів пропуску ускладнюється тим, що поруч із кордоном розташовані національні парки.
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