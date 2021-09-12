На польско-украинской границе планируют открыть новые пункты пропуска - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. На границе Украины и Польши, во Львовской и Волынской областях, а также в Закарпатье - на границе с Польшей и со Словакией - планируют открыть 3-4 новых пункта пропуска. Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире телеканала "Дом", передает УНН.
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“У нас есть планы, у нас работает межведомственная комиссия, которая занимается разработкой планов по открытию пунктов пропуска. У нас есть наработки, есть места, где мы бы хотели открыть эти (переходы)”, — сказал он.
Детали
В частности, по словам Дещицы, пограничные пункты планируют откроют на Львовщине (на границе с Перемышля) и в Волынской области.
Он добавил, что рассматривается открытие новых пунктов пропуска на Закарпатье, но, скорее всего, этот пункт пересечения будет пешеходный.
Дополнение
Вопрос открытия пунктов пропуска осложняется тем, что рядом с границей расположены национальные парки.
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