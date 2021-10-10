Пункт пропуска на границе с Беларусью приостановит работу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В понедельник, 11 октября, с 9 ч 30 мин, в связи с проведением строительных работ, временно будет прекращено пропуск лиц и транспортных средств через пункт пропуска “Мохро”. Об этом информируют в пресс-службе ГНСУ, пишет УНН.
Детали
Учитывая указанное пропускные операции в пункте пропуска с украинской стороны также временно осуществляться не будут.
Просим граждан учесть эту информацию и выбирать маршрут в Беларусь через ближайшие пункты пропуска: “Доманово”, что в Волынской области и “Выступовичи” в Житомирской области.
Напомним
На границе Украины и Польши, во Львовской и Волынской областях, а также в Закарпатье — на границе с Польшей и со Словакией — планируют открыть 3-4 новых пункта пропуска.